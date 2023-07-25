Оливковое или подсолнечное: какое из этих масел несет больше пользы для здоровья

Основная польза оливкового масла в содержащейся в нем олеиновой кислоте. Поэтом селекционеры вывели подсолнечник, в котором ее концентрация доходит до 80 процентов.

Это породило миф, что подсолнечное масло полезнее оливкового. Это не совсем так.

Оливковое масло содержит отсутствующие в подсолнечном фенольные соединения, предохраняющие сосуды от атеросклероза, а организм в целом от размножения онкоопасных клеток и тормозящие процессы старения. Также в нем содержится олеокантал, который известен противовоспалительным и обезболивающим эффектом.