Захарова объявила, кто заплатит за попытки Киева атаковать Крымский мост

Это комментарий по поводу заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить нанесение ударов по мосту.
Резников назвал Крымский мост "законной целью" и считает, что такие атаки ослабляют боеспособность России.
Это комментарий по поводу заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить нанесение ударов по мосту.
Резников назвал Крымский мост "законной целью" и считает, что такие атаки ослабляют боеспособность России.
Диана Видоварова
25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.
Диана Видоварова
25 июля украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу парламента Украины Руслана Стефанчука сообщило, что депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.