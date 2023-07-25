Захарова объявила, кто заплатит за попытки Киева атаковать Крымский мост

15:40 2023-07-25

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила в своем телеграм-канале, что США, Великобритания и Европейский союз будут финансировать продолжающиеся попытки украинского режима атаковать Крымский мост.

Это комментарий по поводу заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о намерении Киева продолжить нанесение ударов по мосту.

Резников назвал Крымский мост "законной целью" и считает, что такие атаки ослабляют боеспособность России.