Захарова объявила, кто заплатит за попытки Киева атаковать Крымский мост

Пьяный 40-летний мужчина в Белыничах приставал к малолетним девочкам на детской площадке

25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.