Пьяный 40-летний мужчина в Белыничах приставал к малолетним девочкам на детской площадке

Старосотникова добавила, что фигурант затащил 7-летнюю девочку к заброшенному зданию и совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

Крики ребенка услышал проходивший неподалеку старшеклассник, после чего самоотверженно бросился на помощь девочке и, не испугавшись, дал отпор насильнику, а затем вызвал сотрудников милиции.

Прибывшие на место сотрудники милиции задержали злоупотребляющего алкоголем мужчину, который является безработным и ранее судимым за хищение денежных средств с банковской карты группой лиц.

Следователи также установили причастность фигуранта и к краже мобильного телефона.