Пентагон: самолёт ВКС России повредил ракетами дрон MQ-9 ВВС США в Сирии

Пресс-служба Пентагона утверждает, что 23 июля истребитель военно-космических сил России якобы выпустил осветительные ракеты в сторону американского разведывательного беспилотника MQ-9 на территории Сирии. В пресс-релизе Минобороны США утверждает, что таким образом российский самолёт повредил винт американского дрона.

Сотрудник Пентагона Алекс Гринкевич подчёркивает, что американский БПЛА MQ-9 был повреждён после попадания российской ракеты осветительного назначения, после чего дрон был доставлен на военную базу для ремонта.