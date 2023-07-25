Прилучный взял детей, которых ему родила Муцениеце, на презентацию книги с описанием его свадьбы с Брутян

Книга называется "Свадьба без брака", которую написала Анна Горожай и где есть описание церемонии бракосочетания Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

Супруги в компании Мии и Тимофея прибыли на мероприятие.

В последнее время Прилучный старается брать наследников, которых родила ему Агата Муцениеце, на все значимые события.

Дети ладят с молодой женой актера и пытаются нянчить младшего сводного брата Микаэля, которого недавно родила Брутян.

В книге, на презентацию которой пришло семейство также прослеживается мысль о том, как построить бизнес и не развестись.