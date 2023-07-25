Монталбано: системы России помогли NASA связаться с МКС во время сбоя

Глава программы NASA по работе с Международной космической станцией Джоэль Монталбано публично заявил, что минувшим утром в Хьюстоне возникли проблемы с электроснабжением, ввиду чего руководство американского космического агентства временно утратило связь с экипажем МКС.

По словам Монталбано, благодаря помощи российских систем связи NASA восстановило связь с сотрудниками Международной космической станции спустя 20 минут от начала сбоя, наладив голосовое общение и сбор телеметрических сведений членов экипажа.