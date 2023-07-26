По сообщению источника, происшествие случилось 23 июля в 12:23 по МСК. Российский боевой самолет зацепил американский дрон MQ-9 тепловой ловушкой. В результате дрону были нанесены повреждения. Однако после инцидента БПЛА смог долететь до своей военной базы в Соединенных Штатах, несмотря на неисправное состояние.
Пентагон обвинил ВКС РФ в повреждении ракетами американского беспилотника в Сирии
04:52 2023-07-26
Истребитель РФ пролетел рядом с беспилотником Соединенных штатов и нанес повреждения устройству своими тепловыми ловушками. В этом уверен глава Центрального командования вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Информация передана ТАСС.
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06:52
Оксана Храмова
Россия разрабатывает радиолокационную станцию, чтобы выявлять и ликвидировать мини-дроны
Как сообщил Андрей Комогорцев, генеральный директор Рыбинского завода приборостроения, холдинг «Росэлектроника» уже начал работу над созданием оборудования, способного находить и уничтожать мини-дроны. Сведения предоставлены РИА Новости.
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