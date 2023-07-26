Пентагон обвинил ВКС РФ в повреждении ракетами американского беспилотника в Сирии

04:52 2023-07-26

Истребитель РФ пролетел рядом с беспилотником Соединенных штатов и нанес повреждения устройству своими тепловыми ловушками. В этом уверен глава Центрального командования вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Информация передана ТАСС.

По сообщению источника, происшествие случилось 23 июля в 12:23 по МСК. Российский боевой самолет зацепил американский дрон MQ-9 тепловой ловушкой. В результате дрону были нанесены повреждения. Однако после инцидента БПЛА смог долететь до своей военной базы в Соединенных Штатах, несмотря на неисправное состояние.