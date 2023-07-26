В страшном ДТП в Лельчицах пострадали пятеро детей

В дорожной аварии в Лельчицах пострадали пятеро детей, сообщает Белта со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Авария произошла 25-го июля около 18.00. По предварительным данным, 19-летний водитель Nissan отвлекся от управления и допустил занос, в результате чего выехал на полосу встречного движения.

Он столкнулся с Volkswagen, которым управлял 33-летний мужчина.

При столкновении травмированы две девочки 14-ти лет, а также - 13-ти и 15-ти, ехавшие в автомобиле Nissan. Пострадал и 7-летний пассажир Volkswagen. Все они доставлены в больницу.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медики и спасатели.