Топ-5 способов защитить кожу от ультрафиолета в летнюю жару

В период с 10 до 16 часов в солнечный день старайтеь провдить время в тени. Надевайте закрытую одежду и прикрывайте голову шляпой или кепкой.

Защитите глаза солнцезащитными очками. Выбирайте те модели, которые блокируют 99 процентов ультрафиолетовых лучей, не просто с эффектом затемнения.

Солнцезащитный крем предохраняет от меланомы до 40 процентов. Выбирайте средство с SPF 15 для повседневного применения, а с маркировкой 30,50 или даже 100, если собираетесь на пляж.