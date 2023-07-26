Солить или мариновать: какая огуречная заготовка на зиму будет полезнее

В первую очередь обозначим принципиальное отличие между этими двумя видами приготовления огурцов. Маринование предполагает добавление в рассол уксуса и нередко сахара.

Засолка же происходит при участии соли, воды и специй в зависимости от рецептуры. С точки зрения полезности выигрывают соленые огурцы.

Дело как в отсутствии сахара при солении, так и в том, что при солении овощи ферментируются, и в них образуется большое количество необходимых человеку молочнокислых бактерий.