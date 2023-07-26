В США прокомментировали провал ВСУ на передовой

13:35 2023-07-26

По мнению аналитиков, контрнаступление украинских вооруженных сил на передовой не увенчалось успехом, так как русская армия быстро адаптировалась к обстановке, в то время как украинцы столкнулись с жесткой обороной Вооруженных сил России.

Попытка украинского контрнаступления превратилась в поспешную атаку на крепкую оборонительную линию российских войск, что привело к большим потерям среди украинских военных.

В результате Украина не смогла достичь желаемого результата.