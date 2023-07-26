Жительница Китая поселила в своей квартире семь телят, соседям это не понравилось

Жительница провинции Сычуань в Китае поселила семь телят на своем балконе в городской квартире, чем вызвала жалобы соседей, сообщает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Другим жильцам не понравилось постоянное мычание и неприятный запах. При этом хозяйка телят отказалась убирать телят с балкона, тогда соседи обратились к городской администрации с просьбой, чтобы у нее конфисковали скот.

Телят забрали, но через день вернули владелице. Сейчас управляющая компания и охранники жилкомплекса борются с попытками горожанки вернуть телят в квартиру.

Как выяснилось, в многоэтажном доме живет много людей, переселившихся из близлежащих деревень.