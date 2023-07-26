NYT: ВСУ боятся российских обстрелов на Купянском и Лиманском направлениях

Журналисты американской газеты The New York Times взяли интервью у бойца украинского подразделения, который участвует в боях на Лиманском и Купянском отрезке фронта, сражаясь с российской группировкой "Отважные" Западного военного округа. По словам опрошенного, из его отряда в живых остались лишь 8 человек, хотя изначально их было 160.

Также респондент NYT признался, что он и его сослуживцы панически боятся российских обстрелов, поскольку они всегда предваряют наступательные действия армии РФ. В интервью американским СМИ украинец заявил, что иногда войска России могут вести обстрелы по несколько дней подряд, после чего пускают вперёд штурмовую группу из 10-12 солдат.