Клиент паба в Великобритании был в шоке, когда, зайдя в туалет обнаружил у писсуара собаку

Оказалось, что пса зовут Дакс, и он живет в семье хозяйки Даниэллы Дьюс. Мужчина немедленно сфотографировал столь необычное зрелище, и выложил в соцсеть.

Под фотографией сразу стали появляться сотни лайков и комментариев. Хозяйка утверждает, что Дакс ходил в человеческий туалет и ранее, но это впервые, когда его удалось снять.

А еще Дакс очень не против полакомиться едой, которую заказывают посетители паба. Поэтому ей приходится класть ему еду на возвышении.