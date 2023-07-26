Клиент паба в Великобритании был в шоке, когда, зайдя в туалет обнаружил у писсуара собаку

18:45 2023-07-26

Один из клиентов паба в Великобритании остолбенел, когда зашел в туалет заведения: у писсуара справлял нужду пес.

Оказалось, что пса зовут Дакс, и он живет в семье хозяйки Даниэллы Дьюс. Мужчина немедленно сфотографировал столь необычное зрелище, и выложил в соцсеть.

Под фотографией сразу стали появляться сотни лайков и комментариев. Хозяйка утверждает, что Дакс ходил в человеческий туалет и ранее, но это впервые, когда его удалось снять.

А еще Дакс очень не против полакомиться едой, которую заказывают посетители паба. Поэтому ей приходится класть ему еду на возвышении.

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