Золотистый ретривер проделал огромный путь, чтобы вернуться к бросившим его хозяевам

В Северной Ирландии золотистый ретривер по кличке Купер после того, как от него отказались его владельцы, был передан в другую семью. Об этом сообщает благотворительная организация, занимающаяся поиском нового дома для брошеных животных.

Но после того, как Купера усадили в машину, он сумел из нее выпрыгнуть. Он пробежал 64 километра, чтобы вернуться в свой старый дом.

Собаку удалось вернуть новым владельцам. Они говорят, что Купер сильно похудел за время пути, но сейчас приходит в себя.