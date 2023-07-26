В приюте штата Колорадо обитает редкого окраса котенок-единорог

Сначала котенок не казался волонтерам, которые приглядывали за его мамой Эмбер и другими ее котятами, необычным. В появлении на свет трехцветных котят нет ничего особенного, если это самки.

Но малыш оказался мальчиком, что подтвердил после осмотра ветеринар. Только один из трех тысяч трехцветных котят рождается самцом, что делает его очень редким.

Причиной такого окраса котенка-мальчика может быть нестандартный набор генов ХХУ. Также есть вероятность проявления случайной мутации клеток кожи.