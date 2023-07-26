26 июля бывший разведчик при морской пехоте США Скотт Риттер публично заявил, что полная деэскалация вооружённого конфликта на территории Украины станет возможной только после того, как российская армия сокрушит украинские войска. При этом Риттер подчеркнул, что уже сейчас подразделения ВС РФ одерживают стратегически значимые победы над ВСУ.

По мнению отставного американского разведчика, сокрушив армию Украины, командование российских войск сможет завершить уже начавшийся этап по деэскалации в зоне СВО.