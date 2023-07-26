Выжил, поменяв место жительства: как переезд спас жизнь смертельно больному мужчине

Онкологию легких у Морайтиса обнаружили в 1976 году, и врачи заверили, что жить ему осталось 9 месяцев. Больной решил вернуться на родину, остров Икария, что в Греции, пить вино и ждать смерти.

Но вдруг его состояние стало резко улучшаться. И он прожил еще 45 лет, и умер в почтенном возрасте 98 лет.

Специалисты объясняют этот феномен отличной экологией острова, где люди живут в среднем на 10 лет больше чем в остальной Европе. Кроме этого, Морайтис изменил образ жизни на более спокойный и пил не магазинное, а натуральное вино собственного производства.