Вода может быть и другом и врагом консервированным фруктам и овощам

Для приготовления компотов, рассолов и варенья важно использовать качественную воду на всех этапах. Это означает, что даже мыть овощи и фрукты нужно фильтрованной или кипяченой водой.
Принципиальное значение для сохранности вкуса и длительности хранения имеет способность фильтра задерживать и очищатьводу от примесей и хлора.
А вот ошибкой будет делать закатки во влажной банке. Они долго не простоят. После стерилизации банку нужно обязательно просушить.
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