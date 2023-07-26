Вода может быть и другом и врагом консервированным фруктам и овощам

Для приготовления компотов, рассолов и варенья важно использовать качественную воду на всех этапах. Это означает, что даже мыть овощи и фрукты нужно фильтрованной или кипяченой водой.

Принципиальное значение для сохранности вкуса и длительности хранения имеет способность фильтра задерживать и очищатьводу от примесей и хлора.

А вот ошибкой будет делать закатки во влажной банке. Они долго не простоят. После стерилизации банку нужно обязательно просушить.