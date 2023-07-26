Перец чили в горшке: как вырастить острую приправу к столу дома

На одном стебельке может формироваться до 30 плодов. Семена острого перца возможно начинать проращивать уже в феврале.

После появления листочков, ростки перемещаются в горшки побольше, диаметром 8-10 сантиметров. Когда же перец дорастет до 15 сантиметров в высоту его стоит пересадить в просторную постоянную тару.

Выращивать острый перчик доступно на балконе, террасе или переместить его в теплицу при наличии возможности.