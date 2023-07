Знаменитая певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет

«С большой грустью сообщаем о смерти нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время», — говорится в кратком заявлении семьи.

Родившись в Дублине в 1966 году, О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в юном возрасте, выпустив свою первую пластинку The Lion and the Cobra в 1987 году. Всего она записала 10 студийных альбомов, самым успешным из которых стал второй, вышедший в 1990 году -I Do Not Want What I Haven’t Got, который было продан в количестве более семи миллионов копий.

На этой пластинке представлен самый известный хит О’Коннор Nothing Compares 2U. Благодаря ему она стала звездой мирового масштаба, хотя ни один из более поздних альбомов и близко не приблизился к успеху I Do Not Want What I Haven’t Got.

Ее музыку любили во всем мире, а ее талант был непревзойденным и несравненным. Соболезнования ее семье, друзьям и всем, кто любил ее музыку», — написал в Твиттере премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.