Белый дом недоволен ходом контрнаступления украинской армии

Джон Кирби в общении с журналистами прокомментировал ситуацию с замедленным продвижением украинских войск в ходе наступательной операции. Он отметил, что глава Украины Владимир Зеленский сам неоднократно заявлял о своем недовольстве скоростью продвижения ВСУ.

Далее Кирби подчеркнул, что США не собирается занимать какую-либо четкую позицию в этом вопросе. Вашингтон не намерен строить из себя диванного генерала, который будет указывать ВСУ, что им делать. По мнению Кирби, оценивать результативность происходящего на фронте должны украинские власти, сверяясь с тем планом, который они разработали.

Однако американский политик сделал особый акцент на том, что Киев сам уже признал слишком медленный ход наступления, который не соответствует изначальному плану.