Бывший разведчик Пентагона под присягой заявил, что США контактировали с НЛО

Бывшие пилоты ВВС также рассказали о своем опыте работы с объектами, которые, казалось, не поддаются законам физики.

По словам Груша, у США есть целые транспортные средства, и власти также десятилетиями проводят программу «реверс-инжиниринга», пытаясь воссоздать инопланетные технологии.

Один из давших показания ученых заявил, что в районе военной базы в Вирджиния-Бич два истребителя F/A-18 пролетели в нескольких метрах от «черного или темно-серого куба внутри прозрачной сферы» размером в несколько метров.

Бывший пилот ВМС рассказал о своем опыте в 2004 году, когда, будучи пилотом F/A-18, он увидел белый объект в форме леденца Tic-Tac, который также, казалось, бросал вызов законам физики.