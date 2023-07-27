Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни

Причина кончины 56-летней Шинейд О'Коннор пока не озвучивается.

Известно, что в январе прошлого года ирландская артистка похоронила 17-летнего сына, который совершил самоубийство. Молодой человек покинул клинику, где проходил лечение и пропал без вести.

Известно Шинейд наблюдалась у психиатра, так как хотела уйти из жизни.

В последнее время знаменитость пребывала в тяжелой депрессии, а специалисты диагностировали ей маниакально-депрессивный психоз.

Исполнительница не скрывала свои психические проблемы от фанатов.

О'Коннор сокрушалась недавно, что в ее жизни есть только врач-психиатр и только он удерживает от ухода из жизни.