Шинейд О'Коннор скончалась на 57-м году жизни

Причина кончины 56-летней Шинейд О'Коннор пока не озвучивается.
Известно, что в январе прошлого года ирландская артистка похоронила 17-летнего сына, который совершил самоубийство. Молодой человек покинул клинику, где проходил лечение и пропал без вести.
Известно Шинейд наблюдалась у психиатра, так как хотела уйти из жизни.
В последнее время знаменитость пребывала в тяжелой депрессии, а специалисты диагностировали ей маниакально-депрессивный психоз.
Исполнительница не скрывала свои психические проблемы от фанатов.
О'Коннор сокрушалась недавно, что в ее жизни есть только врач-психиатр и только он удерживает от ухода из жизни.
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