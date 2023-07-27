Максакова оскорбила Нетребко, некрасиво отозвавшись об оперной диве и ее муже

Мария Максакова не постеснялась обругать не только голос Анны Нетребко, но уколола ту неудачами в личной жизни.

Максакова усомнилась, что "ряженый" супруг оперной певицы Юсиф Эйвазов испытывает к ней чувства.

Мария заявила, что отец сына Нетребко был холоден к ней, по этой причине артистка развелась с ним.

Украинка недоумевает, как получилось, что у коллеги и ее нынешнего мужа, которые создали семью в 2015 году, до сей поры нет общих детей.