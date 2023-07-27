ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону в Запорожской области

13:15 2023-07-27

В Запорожской области утром произошла попытка прорвать оборону со стороны украинских войск, однако они были отбиты с внушительными потерями.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона, Евгений Балицкий, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Военные подразделения успешно разгромили противника и отбросили его на его изначальные позиции.