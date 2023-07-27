ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора региона, Евгений Балицкий, сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Военные подразделения успешно разгромили противника и отбросили его на его изначальные позиции.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона, Евгений Балицкий, сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Военные подразделения успешно разгромили противника и отбросили его на его изначальные позиции.
Диана Видоварова
В четверг, 27 июля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что солдаты армии России в ходе СВО поразили аэродромы, пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины.
Диана Видоварова
27 июля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли окраину посёлка Красное Шебекинского городского округа, ранив одного человека.