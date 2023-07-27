На территории современной Турции практически не осталось наследия Османской империи

При этом, несмотря на то, что Османская империя была огромным трансконтинентальным государством, которых в принципе во все времена было совсем немного, в современной Турции практически не осталось ее населения.

Более того, за исключением исторического центра города в Стамбуле и древних мечетей больше ничего и нет.

Кстати, все современные разнообразные экскурсии по Турции проводятся как тема наследия Римской империи, а не Османской. Возникает логичный вопрос, почему в Турции нет ни памятников архитектуры, ни других артефактов, которые можно лицезреть, от Османской империи?

Дело в том, что турки просто напросто не сумели сохранить первозданный вид в историческом контексте, поэтому и Турции сегодня фактически нечего показывать туристам от Османской империи.

Кроме того, сама культура, которая досталась туркам от османов не слишком многообразна, так как опять же, практически ничего не сохранилось.

Тут важно понимать еще и то, что современная Турция как бы и не хочет юридически становиться правопреемницей Османской империи и вообще не до конца признает сам факт, что турки наследники османов. Причин для этого очень много, в том числе и геополитические — Армяне до сих пор не простили турков (османов) за разделение своей культуры и территории.

Кроме всего прочего, турки в принципе всегда были торгашами и, даже когда в мире во всю шла промышленная революция, Турция продолжала торговать

Другими словами, заботы о самобытности в культуре турков практически нет. Они отлично используют богатства, данные им от природы: географическое положение, климат и другие.

Но при этом полагают, что истории Константинополя более, чем достаточно для определения своей культуры.