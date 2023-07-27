Валентина Леонтьева: «Блокадные» воспоминания тети Вали из телепередачи Спокойной ночи, малыши

Валентина Леонтьева стала не просто единственной женщиной-диктором СССР, которая получила звание Народной артистки, но и обладала великолепной харизмой. В нее были влюблены такие знаменитости, как Булат Окудажва, Аркадий Райкин и другие. Кроме того, был еще один отвергнутый жених, о котором она долгое время молчала.

После окончания Великой Отечественной войны, мама и Валя перебрались в Москву, пережив блокаду.

В столице была сплошная разруха и пленные немцы, которые без остановки работали, расчищая дороги и другие инфраструктурные сооружения. Валя шла по улице, как вдруг к ней потянулись такие руки с музыкальными пальцами, которые просили хлеба. Валя осмотрела немца и протянула хлеб измученному человеку, а кроме того, уговорила конвоира отвести немца домой и накормить.

По воспоминаниям Валентины, сначала он очень боялся и даже не поднимал глаза, а потом спросил, где ее родители. Она рассказала, что папа умер в блокаду Ленинграда от голодного психоза, а мама осталась с ними одна. У немца появились слезы, он не доел, встал и ушел.

Через несколько лет немец вернулся вместе со своей мамой. Он был чистым, отглаженным и симпатичным. Сказал, что не может забыть свою спасительницу и попросил ее руки. Валентина Леонтьева отказала, так как для нее немцы были врагами, а мама жениха рыдали и благодарила русскую девушку за то, что не дала умереть ему от голода.

Валентина часто вспоминала тяжелое блокадное время, да и сама жизнь о нем порой напоминала.

Многие друзья ругали тетю Валю за то, что она курит, а она все время говорила — не курила бы, не выжила. Дело в том, что дешевые папиросы притупляли чувство голода и, несмотря на то, что это было ужасно вредно для здоровья, возможно, именно папиросы спасли жизнь девочки во время блокады Ленинграда.

Драма «тёти Вали». Телеведущая была любима народом, но не своей семьей:

Валентина Леонтьева (настояще имя — Алевтина Торсонс) родилась 1 августа 1923 года в Петрограде, нынешнем Санкт-Петербурге в семье потомственных питерцев.

Леонтьева стала единственной женщиной-диктором центрального телевидения, которая была удостоена звания Народной артистки СССР.

Она и была поистине народной — в СССР тётю Валю знали и любили все от мала до велика, на ее программах выросло не одно поколение советских граждан: «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки».

Вторым мужем ведущей был дипломат Юрий Виноградов, сотрудник дипломатической миссии СССР в Нью-Йорке. У пары родился сын Дмитрий Виноградов. В своей книге Леонтьева писала: «Со вторым мужем довелось пожить и в Америке». После чего появилась грязная газетная «утка» о том, что «тетя Валя» — агент ЦРУ«.

По возвращении из Штатов Валентина Михайловна вновь возвращается на любимую работу на ТВ. Хотя никакой материальной нужды в этом не было.

Как рассказывал Дмитрий Виноградов, «папа ел и жил большими столовыми ложками во всех отношениях». Но Леонтьева обожала телевидение. А вот муж ее любви не смог принять — ему хотелось горячих ужинов. В середине 1970-х супруги расстались, у Юрия Виноградова появилась молодая женщина, вместе с ней и сыном они ездили на отдых.