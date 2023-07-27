Кедми про склонность США ликвидировать политических лидеров

Экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил, что США имеют склонность к использованию прямой ликвидации политических лидеров других стран.

По его мнению, политические убийства ни раз использовались Америкой для отстаивания своих интересов.

Кроме того, по словам Кедми, в правительстве США к использованию ликвидации глав политических партий и даже государств относятся как к обычному инструменту.

В качестве примера Кедми привел попытки устранить кубинского лидера Фиделя Кастро, однако, к счастью, они не обвенчались успехом.

Напомним, что совсем недавно президент США Дональд Трамп абсолютно открыто рассуждал на тему того, что рассматривал возможность физической ликвидации сирийского президента Башара Асада.