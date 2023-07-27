МО РФ: армия России нанесла высокоточные удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ

14:52 2023-07-27

В четверг, 27 июля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что солдаты армии России в ходе СВО поразили аэродромы, пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины.

Конашенков добавил, что российские силы также поразили сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, переданных киевскому режиму коллективным Западом.

Представитель российского оборонного ведомства уточнил, что украинские военные объекты были поражены в результате сосредоточенных ударов, нанесённых высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Игорь Конашенков подчеркнул факт того, что все назначенные командованием армии России объекты противника поражены.