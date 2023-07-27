МО РФ: армия России нанесла высокоточные удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ

Конашенков добавил, что российские силы также поразили сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, переданных киевскому режиму коллективным Западом.

Представитель российского оборонного ведомства уточнил, что украинские военные объекты были поражены в результате сосредоточенных ударов, нанесённых высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Игорь Конашенков подчеркнул факт того, что все назначенные командованием армии России объекты противника поражены.