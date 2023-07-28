Украинская саблистка Харлан не захотела пожать руку россиянке Смирновой и получила дисквалификацию

В момент 1/32 финала соревнований саблисток Ольга Харлан, олимпийская чемпионка, одержала уверенную победу над российской спортсменкой Анной Смирновой со счетом 15:7.

Когда бой был завершен, Ольга Харлан не пожелала соблюдать положенный ритуал обмена рукопожатиями. Вместо протянутой руки она наставила на соперницу по фехтованию свою саблю.

В таком виде спорта, как фехтование, есть строгие каноны, которым надо следовать, и касаются они не только ведения боя, но и ритуалов выхода и ухода с дорожки. Регламент требует, чтобы поединок по фехтованию завершался приветствием соперника и рукопожатием, иначе встреча значится как незаконченная.

Россиянка зря ждала почти час, надеясь, что украинка вернется на дорожку и завершит ритуал. В итоге Ольга Харлан получила дисквалификацию и ей засчитали поражение. Анна Смирнова, между тем, также была исключена из турнира, потому что Международная федерация фехтования не стала искать победителя и побежденного в такой дуэли.

Подобная ситуация произошла в мужской программе чемпионата мира по фехтованию в Милане. Украинский спортсмен Игорь Рейзлин вовсе не вышел на встречу с Вадимом Анохиным. Фехтовальщик из Украины поступил хитрее, чем Ольга Харлан: он нашел способ избежать скандала, предъявив как причину отказа от поединка медицинскую справку.