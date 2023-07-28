ПВО РФ сбило под Москвой очередной украинский беспилотник

Это не последняя такая новость за последние дни. В начале недели власти Москвы подтвердили атаку двух беспилотников на центр российской столицы.

«Приблизительно В 4 часа утра было зафиксировано два удара беспилотника по нежилым зданиям. Серьезных повреждений и пострадавших нет», — сообщил мэр города Сергей Собянин

По данным экстренных служб Москвы, обломки дронов были обнаружены на Комсомольском проспекте, возле здания Минобороны РФ. Еще один БПЛА попал в бизнес-центр на улице Лихачева.

Российские СМИ сообщают, что всего было сбито три беспилотника, причем один из них должен был атаковать военный объект в Московской области. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала данное происшествие, назвав его очередным терактом Украины.