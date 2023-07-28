ПВО РФ сбило под Москвой очередной украинский беспилотник

09:52 2023-07-28

ПВО России пятницу, 28 июля, сбило ударный военный беспилотник, прежде чем он смог атаковать цели под Москвой, сообщило агентство РИА со ссылкой на Минобороны РФ.

Это не последняя такая новость за последние дни. В начале недели власти Москвы  подтвердили атаку двух беспилотников на центр российской столицы.

«Приблизительно В 4 часа утра было зафиксировано два удара беспилотника по нежилым зданиям. Серьезных повреждений и пострадавших нет», — сообщил мэр города Сергей Собянин

По данным экстренных служб Москвы, обломки дронов были обнаружены на Комсомольском проспекте, возле здания Минобороны РФ. Еще один БПЛА попал в бизнес-центр на улице Лихачева.

Российские СМИ сообщают, что всего было сбито три беспилотника, причем один из них должен был атаковать военный объект в Московской области. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала данное происшествие, назвав его очередным терактом Украины.