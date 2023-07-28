Акулы-наркоманы объявились у побережья штата Флорида в США

Местные рыбаки стали замечать необычные повадки акул в прибрежных водах Флориды. Обычно избегающие людей акулы-молот стали к ним подплывать, а одна песчаная акула оплывала несуществующий предмет.

К делу подключились специалисты, и в результате выяснилось, что акулы попросту одурманены наркотиками. Эколог Трейси Фанар заявил, что наркоторговцы выбрасывают свой незаконный товар, чтобы не быть пойманными патрульными.

Акулы же съедают эти тюки с кокаином, и в результате воздействия наркотиков меняется поведение морских обитателей. Это подтверждает и эксперимент, зафиксировавший, что акулы реагируют на пакеты, похожие на контрабанду.