Фрукты и овощи помогают вернуть белизну зубов: что стоит ввести в свой рацион

Яблоки находятся в топе природных отбеливателей зубов: они и груши удаляют при их жевании налет, а яблочная кислота обладает отбеливающим эффектом. Зелень богата кальцием, фосфором, калием и витаминами А, В, С, Е, РР, что тоже способствует здоровью и красоте зубов.

Сельдерей полезен, благодаря наличию эфирных масел, брокколи убирает налет, морковь стимулирует слюноотделение и играет роль зубной щетки. Употребление клубники помогает сохранить дыхание свежим, а вещества, в ней содержащиеся убирают с зубов пигментацию.

Молочные продукты отбеливают зубы, благодаря высокому содержанию молочной кислоты, и укрепляют их за счет кальция. И не стоит забывать о воде, которая после обеда является аналогом душа для зубов и полости рта.