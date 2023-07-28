Фрукты и овощи помогают вернуть белизну зубов: что стоит ввести в свой рацион

Яблоки находятся в топе природных отбеливателей зубов: они и груши удаляют при их жевании налет, а яблочная кислота обладает отбеливающим эффектом. Зелень богата кальцием, фосфором, калием и витаминами А, В, С, Е, РР, что тоже способствует здоровью и красоте зубов.
Сельдерей полезен, благодаря наличию эфирных масел, брокколи убирает налет, морковь стимулирует слюноотделение и играет роль зубной щетки. Употребление клубники помогает сохранить дыхание свежим, а вещества, в ней содержащиеся убирают с зубов пигментацию.
Молочные продукты отбеливают зубы, благодаря высокому содержанию молочной кислоты, и укрепляют их за счет кальция. И не стоит забывать о воде, которая после обеда является аналогом душа для зубов и полости рта.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__