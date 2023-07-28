Шепелев признался, что унизил Цекало на публике, за что получил достойный отпор

Неосторожная шутка Дмитрия Шепелева в адрес Александра Цекало икается ему до сих пор.
Бывший возлюбленный покойной Жанны Фриске поделился воспоминаниями о собственном некорректном поведении в интервью Владу Аганову на Ютубе.
На глазах у огромной аудитории Шепелев отпустил некрасивую шутку в адрес Цекало, который ответил ему тем же.
К счастью, конфликта удалось избежать, но Дмитрий до сей поры ощущает неловкость, вспоминая о своем поступке, хотя дело было на заре его карьеры.
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