Репрессированные советские деятели, которых не реабилитировали в современной России

Например, в современной России отказались оправдывать Генриха Ягоду, который начинал редактором газет большевиков, а также являлся сотрудником Высшей военной инспекции РККА. Потом продолжил работать в ВЧК и ОГПУ, а с 1930х годов активно поддерживал Сталина.

В 1937 году подвергся жесткой критики, был снят с поста наркома вязи и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. В 2015 году Верховный суд Российской Федерации признал его не подлежащим реабилитации, хотя споры о решении ходят по сей день.

Личность Николая Ежову также быстро поднялась по карьерной лестнице и исчезла в пучине истории.

Кстати, массовые репрессии 1937-1938 годов часто называют «ежовщиной», мол, Сталин ничего не знал, а именно Ежов всем этим заправлял.

При Ежове к высшей мере наказания приговорили по меньшей мере 680 тысяч человек. Его признали не подлежащим реабилитации еще в 1988 году. Кстати, в 1990х годах снова хотели поднять дело Ежова, однако не нашлось никого, кто бы встал на его защиту.

На смену Ежову пришел Лаврентий Берия и, неизвестно, сколько бы он заправлял милицией и другими спецподразделениями Советского союза, если бы не стечение обстоятельств, обвинения в захвате власти и быстрый расстрел. Кстати, это при Берии Грузия превратилась в настоящую курортную зону всего СССР, а кроме того при нем фактически завершился «большой красный террор».

В 1945 году он стал Маршалом Советского союза и вроде все шло хорошо, пока не наступила смерть Сталина.

В 1953 году Берия и его соратники с треском проиграли политическую борьбу и параллельно обострили национальный вопрос в СССР.

По итогу Берию обвинили по многочисленным преступлениям против человечности, в шпионаже, антисоветском подполье и другом.

Формально следствия даже и не было, его просто расстреляли. В 2002 году Верховный суд Российской Федерации признал его не подлежащим реабилитации.