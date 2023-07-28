Как на филиппинском острове Табабао появился русский город с населением в 6 000 человек

Правда, большинство из белоэмигрантов выбрали третий путь — искать новое постоянное местожительство.

Помощь соотечественникам за границей решил оказать экс-казачий есаул Григорий Кириллович Бологов, который создал Ассоциацию русских эмигрантов и стал писать обращения в правительства разных стран мира, но согласились принять русских только Филиппинские острова.

Кстати, организацией переезда русских белоэмигрантов и их потомков из Китая на Филиппины занялся сам ООН.

Сначала эвакуации из Поднебесной подлежало всего 500 человек, однако по легенде сам Григорий Кириллович Бологов достал револьвер и пригрозил, что он застрелится, если организация не вывезет всех желающих и, так к 1949 году желающих собралось немного-немало шесть тысяч человек, а их новым местом жительства стал остров Табабао, на котором некогда располагалась военная база США.

Русские работали на Табабао очень активно. Многие были заняты в строительства инфраструктуры, некоторые помогали местным управлять документами.

С потоком времени лагерь беженцев перерос из палаточного городка в целых 14 районов «каменных джунглей». Стоит отметить, что несмотря на казалось бы райскую жизнь возле моря, поселенцы страдали от постоянных дождей, ураганов, москитов и скорпионов, но жизнь постепенно начала налаживаться и русские смогли полноценно освоится на острове.

А начале 1950х голов русских эмигрантов начали переманивать на свою сторону Турция, Австралия, Чили, Бразилия, Япония, Таиланд и даже США.

В общем, все те страны, которым не хватало образованных и грамотных людей для привлечению на работу.

Многие не хотели переезжать, но в 1951 году на остров обрушился тропический тайфун, который полностью уничтожил лагерь, а в городке к этому времени оставалось всего 118 человек.

В 1953 году лагерь былых белоэмигрантов был полностью закрыт, а сегодня его территория полностью заросла джунглями.

Кстати, история русского города на острове Табабао для многих сегодня кажется бессмысленной, но тогда у них действительно не было другого выхода, так как не было должного освещения проблемы, а бежать было некуда.