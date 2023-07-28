Был ли в действительности поиск Святого Грааля нацистами на полуострове Крым

Святой Грааль, по средневековым легендам, является артефактом, из которого во время Тайной вечери вкушали присутствующие, а кроме того, именно в Святой Грааль Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого спасителя.

Позже к средневековым легендам добавилась информация о том, что Святой Грааль обладает чудотворными свойствам. Поиском артефакта занимались самые разные личности, но по официальным данным, никому не удалось его обнаружить.

Впервые о том, что Святой Грааль мог находится в Крыму заговорили в 2006 году, когда вышла книга «Загадка княжества Феодоро».

Авторы утверждали, что нацисты искали Святой Грааль на полуострове, так как ориентировались на мнение авторитетного библеиста и востоковеда Рендела Харриса.

В свою очередь он утверждал, что еще в начале 1927 года в одной из мадридских газет была фотография чаши без ручек и основания, которая была самым настоящим Святым Граалем, а была найдена как раз в Крыму.

Правда, никаких достоверных доказательств того, что Святой Грааль вообще существовал никто так и не предоставил, а тем более о том, что он находится (или находился) на полуострове Крым.

Кроме того, сами авторы книги говорили, что скорее всего они были введены в заблуждение об экспедиции Барченко, которого расстреляло НКВД в 1938 году.

В действительности, у нацистов не было ни малейших оснований искать Святой Грааль на полуострове Крым, а тем более опираться на сомнительные источники. В том числе и Рендела Харриса с фотографией чаши без ручек, найденной во время раскопок в Крыму, да и была ли она вообще оттуда — не совсем понятно.

Рассказ о нахождении Святого Грааля в Крыму — скорее ненаучный миф, который сильно раздули журналисты бульварной прессы, а также исследователи, которые опирались на ложные архивные данные.

Кроме того, нет ни малейшего доказательства существования этой чаши, так как в действительности ее никто не видел.