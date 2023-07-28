Тихая турецкая «оккупация» грузинской Аджарии, Анкара не первый год активно пытается расширить свои полномочия в соседней Аджарии

При этом выбрано сразу три основных направления давления: политическое, экономическое и религиозное. Ситуацию обостряет и то, что практически каждый второй магазин, кафе, ресторан и салон в центре Батуми открыт именно турками, а не грузинами.

Данные говорят о том, что порядка 65 000 этнических турков переехало в Аджарию.

Причем они активно скупают недвижимость и быстро получают грузинское гражданство, что дает право открывать бизнес наравне с коренными жителями.

Кроме того, турки активно открывают предприятия легкой промышленности и набирают «свой» персонал. И тут важный момент: персонал часто утром пересекает границу, а вечером возвращается обратно.

Таким образом, по мнению некоторых экспертов, в скором времени Турция сможет абсолютно обосновано вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу постоянно намекал, что формально Аджария – турецкая земля.