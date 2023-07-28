Включение сала в рацион обладает полезными эффектами для здоровья

Полный отказ от животных жиров не спасает от атеросклерза и ИБС. Наоборот, употребление сала до 25 граммов в сутки нормализует количество вырабатываемого холестерина, очищает сосуды и профилактирует желчекаменную болезнь.

Сало содержит арахидоновую кислоту, которая укрепляет кости, сердечно-сосудистую систему, нормализует гормональный баланс и белковый обмен. В животном жире есть полезные витамины А, Д, Е, и F.

Исследование, проведенное учеными, занимающимися влиянием питания на здоровье, в Калифорнийском университете в Дэйвисе, говорит о том, что сало способно даже продлевать жизнь. Но только если не злоупотреблять этим калорийным продуктом.