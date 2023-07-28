Скандинавская ходьба оказывается полезнее, чем мы думали

Скандинавская ходьба доступный вид физической активности почти для всех, поскольку имеет незначительный список противопоказаний. Но все же начинающим лучше взять несколько уроков с инструктором, чтобы научиться ходить правильно и без вреда для здоровья.

При регулярных занятиях скандинавской ходьбой в нагрузке задействуется до 90 процентов мышц тела. По сравнению с обычной ходьбой количество сжигаемых калорий увеличивается наполовину.

Ходьба с палками способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной системы и выравниванию осанки. Этот вид активности оптимален для людей с остеохондрозом, поскольку в процессе занятий уходит избыточная нагрузка на позвоночник.