Ходить с палками правильно: на что обратить внимание при занятиях скандинавской ходьбой

Не стоит сразу браться за палки: перед занятием обязательно проведите небольшую разогревочную разминку. Когда начинаете идти, следите за тем, как удерживаете палки: они не должны соприкасаться с землей.

Придерживайтесь естественного ритма движения с выдвижением левой ноги и правой руки и наоборот, и следите, чтобы не появлялось одышки. Старайтесь уделять время на занятия каждый день.

Рука в верхнем положении при ходьбе не должна подниматься более чем на 45 градусов, вторая прямая чуть идет назад, подбородок при этом приподнят. Ни в коем случае нельзя скрещивать палки или переворачивать корпус, что может быть чревато травмами.