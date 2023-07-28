Сало при гипертонической болезни: исключить полностью или все же оставить в рационе

Гипертония часто сопровождается повышением уровня холестерина. Болезнь связана с уменьшением просвета сосудов из-за атеросклеротических бляшек, поэтому увеличивать их количество может быть опасным делом.

Сало содержит насыщенный жир, который способствует повышению концентрации плохого холестерина. Добавьте к этому соль, которая стимулирует повышение артериального давления, и вы увидите, что сало больному гипертонией может навредить.

Но, если не перебарщивать с употреблением, даже гипертонику можно позволить себе время от времени небольшой кусочек сала до 25 граммов. Не будем забывать, что продукт этот обладает противоопухолевым действием, выводит токсины и запускает процессы клеточного обновления.