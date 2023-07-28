Велосипед с паланкином: почему в Азии так популярны велосипедные зонтики

Если присмотреться к едущему на велосипеде где-нибудь в азиатской стране человеку, то можно обнаружить, что зонтик над его головой не просто прикреплен кустарным способом, а является полноценной частью конструкции. Действительно, в Азии налажено производство велосипедов со встроенными зонтами.

Связано это не просто с желанием жителей этих стран кататься по улицам под паланкином из престижа. В первую очередь зонтики это защита от палящего солнца.

Очень часто можно увидеть едущую на таком транспорте девушку или женщину. В Азии дамы очень боятся загара, поскольку белая кожа в их культуре показатель статуса, вот и берегутся от солнца, как могут.