Врач Малиновская уточнила, какая ягода способствует профилактике тромбоза

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, какая ягода препятствует появлению тромбов.

Эксперт подчеркнула, что одним из более частых последствий ковида является тромбоз, который опасен для организма. Оторвавшиеся тромбы нередко становятся причиной инсультов либо сердечно-легочной недостаточности.

Доктор для профилактики тромбоза посоветовала есть вишню. Мякоть такой ягоды содержит большое количество веществ, снижающих свертываемость крови и мешающих образованию тромбов.

По словам Малиновской, лучше всего есть ягоду в свежем виде, хотя и компоты и джемы тоже не возбраняются, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».