Оплеуха от учителя как путевка в будущее: почему в Индии учителя бьют учеников

Еще 10-12 лет назад более 85 процентов учеников в Индии получали от учителей оплеухи, удары палкой или другие виды физических наказаний. Сейчас после вмешательства в дело государства процент насилия в школах сократился до 65 процентов.

Связано это не столько с культурными традициями индусов, сколько с загруженностью классов, где у учителя нет физической возможности вникать в обстоятельства поведения каждого ребенка. В одном классе может учиться от 50 до 80 детей.

Просто выгнать из класса ребенка и тем самым наказать его не получится. Дети особенно из малообеспеченных семей просто не понимают важности образования, и только порадуются, что их не заставляют учиться.