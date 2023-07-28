Китайские родители платят детям за то, что те работают их детьми

В Китае появился пугающий тренд из-за безработицы. Молодые люди частенько не могут найти себе работу по специальности, поэтому состоятельные родители нанимают их, чтобы те работали в качестве их детей.

И речь идет не об устройстве работать в компанию мамы или папы. По факту, молодые люди возвращаются в родительский дом, и занимаются бытом и домом вместе с родителями.

За это тех платят им заработную плату, которая иногда доходит в эквиваленте к российскому рублю до 100 тысяч. Это делается родителями для того, чтобы ребенок не чувствовал своей ущербности и меньше страдал психологически.