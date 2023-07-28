Открытие ученых может обеспечить лидерство России в производстве РЗМ

Жизнь современного человека практически невозможна без редкоземельных элементов (РЗМ). Они используются при создании высокоточных приборов, технического оборудование и другого. Другими словами, РЗМ необходимы каждому члену современного общества.

Для России РЗМ имеют особое значение, так как страна производит самолеты, космические аппараты и другое высокоточное оборудование, которое применяется в медицинских приборах, ядерной сфере и требует использование редкоземельных элементов.

На сегодняшний день РФ занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов (в основном металлов).

Тем не менее, практические все, что используется для производства Россия закупает у Китая, а не добывает у себя.

При этом российское правительство объявило о разработке стратегии по отказу от зарубежных редкоземельных элементов еще в 2014 году и на протяжении довольно долгого времени эта стратегия разрабатывается. Дело в том, что разработка собственных мест РМЗ довольно сложное дело и требует не один год проработки как технических схем, так и соответствующих мер безопасности.

В начале 2021 года российское научное сообщество показало очередное открытие. Ему удалось найти уникальный способ извлечения редкоземельных элементов.

В первую очередь речь идет о переработке руды, а также элементах, содержащих концентрат эвдиалита.

Благодаря новому способу РМЗ можно перерабатывать в нужные формы и получать на выходе более 80% полезных для производства оборудования веществ.

Если ученым получится разработать схему до конца и внедрить ее в массовую эксплуатацию, то скорее всего Россия быстро займет лидерство в добыче и переработке редкоземельных элементов.

Практически, это будет означать не только отказ от импорта, но и наращивание экспорта, так как РМЗ нужны всем странам без исключения для производства собственного высокоточного оборудования.