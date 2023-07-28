Нарсес: история раба-евнуха, который сломал стереотипы и стал экономистом, политиком и полководцем

Тем не менее, человек по имени Нарсес доказал, что все возможно и стал не только великим экономистом, политиком и полководцем, но и навсегда попал в историю, как великий государственный деятель. К слову, он стал одним из двух ближайших советников императора Византии Юстиниана I Великого (второго звали Велизарий). Стоит отметить, что именно с советниками связывают большинство успехов императора.

До 531 года о Нарсесе практически ничего неизвестно, кроме относительного места и года рождения — Нарсес родился в 478 году в той части Армении, которая входила в состав Персии и был армянином по национальности.

Наиболее вероятный вариант попадания на службу в Константинополь безродного — плен и последующее порабощение, ну а кастрация просто следствие рабства того времени, так как евнухи были значительно дороже обычных рабов.

Дальше упоминание Нарсеса появляется только в 531 году, когда знаменитый Велизарий потерпел поражение от персов в битве при Каллинике. Нарсес был послан для тайных переговоров с армянскими князьями, чьи войска составляли угрожающую силу.

В том же году Нарсес был назначен главным казначеем Византийской империи, а это немного-немало один из трех важнейших постов в государстве.

Но окончательно Нарсес закрепил свое положение в 532 году, когда перегрел в ближайший круг императора Юстиниана. Во время восстания, которой действительно угрожало царству, немолодой раб-евнух на солидной должности пробрался к сенаторам враждебных фракций и неизвестно что им наговорил, но после этого часть мятежников ушла сам собой.