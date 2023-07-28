В Южной Корее за татуировку можно получить настоящий тюремный срок

В Южной Корее татуировка может стоит свободы, правда, не ее обладателю, а мастеру, который ее делал. С 1992 года в стране принят закон, согласно которому татуажем может заниматься только человек с медицинским образованием.

Но мало мастеров идут учиться на врачей, чтобы делать татуировки. Вот и получается, что они работают нелегально.

Если мастер тату попадается в первый раз, то срок может составить от полугода до года, а потом наказание может быть и строже. Негативное отношение к тату в азиатской культуре связано в первую очередь из-за ассоциации с японской якудзой.